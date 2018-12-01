Путин рассказал Меркель и Макрону о ситуации в Черном море, заявил Песков

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал лидерам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель исчерпывающие пояснения о случившемся в Черном море, глава США Дональд Трамп, отказавшись от встречи с российским коллегой, их не получил, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.