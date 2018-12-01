В США на 30 дней приспустят флаги в память о Буше — старшем

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился на 30 дней приспустить американские флаги в связи со смертью 41-ого президента страны Джорджа Буша — старшего, говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Джордж Буш — старший скончался в пятницу на 95-м году жизни.

Решением президента американские флаги на Белом доме, госучреждениях, военных объектах, военно-морских базах, военных кораблях США и в диппредставительствах США за рубежом будут приспущены, "чтобы отдать дань памяти и уважения президенту Бушу и в знак выражения скорби". Флаги будут приспущены 30 дней со дня кончины Буша.

Кроме того, Трамп подтвердил, что среда, 5 декабря, объявлена национальным днем траура в связи со смертью Джорджа Буша — старшего.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша — старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.