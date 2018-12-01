БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Саммит "группы двадцати" в Аргентине завершится в ближайшие часы, его официальные итоги ещё предстоит осмыслить, но уже очевидно, что международная встреча останется в памяти надолго — во многом благодаря большому числу неловких моментов с участием глав крупнейших держав.

С прилетом!

РИА Новости подготовило подборку самых забавных конфузов.

Сразу несколько "проколов" случилось уже в аэропорту, куда прибывали лидеры стран "двадцатки". Так, торжественное, полагающееся главе государства "добро пожаловать!" вначале по ошибке адресовали не Си Цзиньпину, а одному из членов китайской делегации, который первым вышел на трап. Впрочем лидеру КНР жаловаться, по большому счету, было не на что: в отличие от многих других глав государств его на поле встречали с цветами и оркестром.

Подобного тёплого приёма была лишена канцлер Германии Ангела Меркель, потому что ей пришлось лететь до Буэнос-Айреса регулярным рейсом. Дело в том, что ее самолёт был вынужден прервать полет, едва взлетев, из-за технической неисправности. В итоге глава ФРГ прилетела в Аргентину с большим опозданием обычным рейсом испанской авиакомпании Iberia.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга прибыли в Буэнос-Айрес вовремя, однако положенного им по статусу приёма у трапа самолёта они не дождались. Французского лидера не встретили официальные власти Аргентины — вопреки всем правилам дипломатического протокола.

"Отдуваться" за всех пришлось рядовому сотруднику аэропорта, который по иронии судьбы оказался в желтом жилете. Во Франции уже несколько недель идут митинги против повышения цен на бензин и дизельное топливо — протестующих можно узнать по желтым жилетам, который является обязательным атрибутом французских автомобилистов.

Как потом объяснила вице-президент Аргентины Габриэла Микетти, причиной такого дипломатического конфуза стал несвоевременный сигнал от представителей Макрона — они слишком поздно сказали аргентинцам, что пора встречать президентскую чету.

Дали волю эмоциям

Для президента Франции его участие в саммите в Буэнос-Айресе оказалось богатым на неловкие ситуации. Так, фрагмент его разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в кулуарах саммита оказался запечатлен на видеокамеру.

"Не волнуйся", — попытался утешить французского лидера фактический глава саудовского королевства. "Я волнуюсь. Я обеспокоен.. Я же тебе говорил", — ответил своему собеседнику Макрон. Затем президент Франции выступил с укором: "Ты никогда меня не слушаешь", на что бен Салман ответил "нет, я, конечно, слушаю".

О предмете беседы остаётся только догадываться. Это был первый личный разговор лидеров после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи в саудовском консульстве в Стамбуле. В ряде стран подозревают, что приказ убить репортера отдал сам наследный принц, однако доказательств этому нет.

В администрации французского президента решили пресечь появившиеся в сети спекуляции и выступили с заявлением, что Макрон выразил обеспокоенность в связи с убийством журналиста и ситуацией в Йемене, где Саудовская Аравия проводит военную операцию.

Гораздо более непринужденно прошла первая неформальная беседа на саммите наследного принца и президента России Владимира Путина. Увидев друг друга перед началом первого рабочего заседания, лидеры, словно старые приятели, расплылись в улыбке и дали друг другу "пять". Видео с таким нестандартным для крупного международного мероприятия приветствием широко разошлось по сети.

На саммите в Аргентине эмоции у сторонних наблюдателей рождали даже некоторые обычно вызывающие зевотный рефлекс официальные встречи, где ничего не услышать, кроме "намерены продолжать сотрудничество". Заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом заставило поднять от удивления брови. Японский лидер поздравил американского коллегу с "исторической победой" на промежуточных выборах в США. На деле по их итогам республиканская партия потеряла большинство в палате представителей. Конечно, предшественники Трампа после двух лет президентства иногда лишались преимущества и в сенате – Абэ имел в виду именно это и хотел сделать американскому лидеру приятно или просто-напросто перепутал?

Эмоциональным выдался и торжественный вечер в театре Колон, где лидерам "двадцатки" показали 40-минутную постановку о многообразии Аргентины. Хозяин встречи — аргентинский президент Маурисио Макри — так расчувствовался, что после финального аккорда еле сдержал слезы. Его в шутку, улыбаясь, успокоила первая леди страны Хулиана Авада. Позднее Макри в Twitter объяснил свои эмоции гордостью за Аргентину и аргентинский народ.