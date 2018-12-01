БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Саммит "группы двадцати" в Аргентине завершится в ближайшие часы, его официальные итоги ещё предстоит осмыслить, но уже очевидно, что международная встреча останется в памяти надолго — во многом благодаря большому числу неловких моментов с участием глав крупнейших держав.
С прилетом!
Сразу несколько "проколов" случилось уже в аэропорту, куда прибывали лидеры стран "двадцатки". Так, торжественное, полагающееся главе государства "добро пожаловать!" вначале по ошибке адресовали не Си Цзиньпину, а одному из членов китайской делегации, который первым вышел на трап. Впрочем лидеру КНР жаловаться, по большому счету, было не на что: в отличие от многих других глав государств его на поле встречали с цветами и оркестром.
Подобного тёплого приёма была лишена канцлер Германии Ангела Меркель, потому что ей пришлось лететь до Буэнос-Айреса регулярным рейсом. Дело в том, что ее самолёт был вынужден прервать полет, едва взлетев, из-за технической неисправности. В итоге глава ФРГ прилетела в Аргентину с большим опозданием обычным рейсом испанской авиакомпании Iberia.
"Отдуваться" за всех пришлось рядовому сотруднику аэропорта, который по иронии судьбы оказался в желтом жилете. Во Франции уже несколько недель идут митинги против повышения цен на бензин и дизельное топливо — протестующих можно узнать по желтым жилетам, который является обязательным атрибутом французских автомобилистов.
Как потом объяснила вице-президент Аргентины Габриэла Микетти, причиной такого дипломатического конфуза стал несвоевременный сигнал от представителей Макрона — они слишком поздно сказали аргентинцам, что пора встречать президентскую чету.
Дали волю эмоциям
Для президента Франции его участие в саммите в Буэнос-Айресе оказалось богатым на неловкие ситуации. Так, фрагмент его разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в кулуарах саммита оказался запечатлен на видеокамеру.
О предмете беседы остаётся только догадываться. Это был первый личный разговор лидеров после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи в саудовском консульстве в Стамбуле. В ряде стран подозревают, что приказ убить репортера отдал сам наследный принц, однако доказательств этому нет.
В администрации французского президента решили пресечь появившиеся в сети спекуляции и выступили с заявлением, что Макрон выразил обеспокоенность в связи с убийством журналиста и ситуацией в Йемене, где Саудовская Аравия проводит военную операцию.
Гораздо более непринужденно прошла первая неформальная беседа на саммите наследного принца и президента России Владимира Путина. Увидев друг друга перед началом первого рабочего заседания, лидеры, словно старые приятели, расплылись в улыбке и дали друг другу "пять". Видео с таким нестандартным для крупного международного мероприятия приветствием широко разошлось по сети.
Эмоциональным выдался и торжественный вечер в театре Колон, где лидерам "двадцатки" показали 40-минутную постановку о многообразии Аргентины. Хозяин встречи — аргентинский президент Маурисио Макри — так расчувствовался, что после финального аккорда еле сдержал слезы. Его в шутку, улыбаясь, успокоила первая леди страны Хулиана Авада. Позднее Макри в Twitter объяснил свои эмоции гордостью за Аргентину и аргентинский народ.