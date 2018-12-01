В ДНР назначили глав пяти министерств

Избранный глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на церемонии инаугурации в здании Донбасс Оперы в Донецке. Архивное фото

Избранный глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на церемонии инаугурации в здании Донбасс Оперы в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.

Ранее все руководители министерств ДНР имели статус исполняющих обязанности. В субботу парламент ДНР единогласно утвердил нового премьера, им стал и.о. зампредседателя совета министров Александр Ананченко.

"В соответствии с указами главы Донецкой народной республики № 96, 97, 98, 99, 100 от 01 декабря 2018 года, в соответствии со статьями 59, 60, 76 Конституции ДНР, назначаются: министром государственной безопасности Донецкой Народной Республики назначен Павленко Владимир Николаевич; министром внутренних дел Донецкой Народной Республики назначен Дикий Алексей Александрович; министром иностранных дел Донецкой Народной Республики назначена Никонорова Наталья Юрьевна; министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики назначен Кострубицкий Алексей Александрович; министром юстиции Донецкой Народной Республики назначен Сироватко Юрий Николаевич. Настоящие Указы вступают в силу с момента их подписания", — говорится в сообщении.