"Большая двадцатка" приняла итоговую декларацию

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Лидеры "Большой двадцатки" приняли итоговую декларацию по результатам саммита в Аргентине, передает корреспондент РИА Новости. Документ опубликован на официальном сайте встречи.

Декларация состоит из 31 пункта и приложения с перечнем документов, принятых на уровне министров и рабочей группы.

Договорятся ли стороны по итоговому документу, было одной из главных интриг встречи. Так, две недели назад саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее впервые в истории закончился без принятия традиционной декларации из-за разногласий между Китаем и США на фоне "торговой войны".

Российская шерпа в G20 Светлана Лукаш отмечала, что переговоры по согласованию декларации будут довольно сложными, в том числе с учетом некоторого разочарования результатами саммита АТЭС. Однако источник, знакомый с ходом подготовки документа, рассказал РИА Новости, что стороны в целом его поддержали. Черновик, по его словам, содержал общие и обтекаемые формулировки по спорным для сторон моментам.

Реформа ВТО

Одним из пунктов декларации стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию.

"Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, производительности, инноваций, создания рабочих мест и развития. Мы признаем вклад в это международной торговой системы. В настоящее время она не достигает своих целей, и есть возможности для улучшений. В этой связи мы поддерживаем реформирование ВТО", — говорится в документе.

Рассмотреть прогресс в достижении этой задачи планируется на следующем саммите G20, который пройдет в Японии в июне 2019 года.

Накануне о необходимости реформы ВТО говорил и президент России Владимир Путин, выступая на саммите. По его словам, Россия намерена положить в основу процесса дальнейшего развития ВТО свои усилия, для того чтобы стабилизировать ее. При этом урегулирование торговых споров, подчеркнул российский лидер, должно проводится исключительно путем диалога, к которому могли бы подключится все заинтересованные страны.