На Украине 3 декабря начнутся масштабные сборы резервистов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Масштабные сборы резервистов начнутся на Украине 3 декабря в связи с введением военного положения, завершить их планируется к новогодним праздникам, сообщили в субботу в министерстве обороны страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что сборы резервистов начались в тех регионах страны, где введено военное положение.

"С 3 декабря начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными. В частности, будут проведены собрания, как в составе бригад — до 15 суток, так и в составе учебных центров — до 20 суток. Предполагается, что мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников", — говорится в сообщении украинского минобороны.

Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Сообщалось, что в рамках этого решения генштаб ВС Украины должен "предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах".