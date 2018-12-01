МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия надеется на отмену виз с Мексикой при новом президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, заявил РИА Новости российский посол в этой стране Виктор Коронелли.

В субботу Лопес Обрадор официально стал главой Мексики на ближайшие шесть лет. Он сменил на этом посту Энрике Пенью Ньето.

"В ходе встречи со мной еще в качестве избранного президента Лопес Обрадор выразил готовность подписать с Россией соглашение об отмене виз. Это решение давно назрело, так как Мексика остается одной из последних стран Латинской Америки, с которой у нас сохраняется еще визовый режим", — сказал Коронелли.

По его словам, Россия рассчитывает на плодотворную работу с новым президентом. "Отношения между Россией и Мексикой самодостаточны, то есть не зависят от отношений с другими странами и от того, кто в данный момент находится у власти. До этого мы успешно работали с администрацией Пеньи Ньето, теперь будем работать с командой Лопеса Обрадора. Мы нацелены не только на сохранение, но и на ускорение позитивной динамики двусторонних отношений, достигнутой в последние годы", — заявил Коронелли.

Посол отметил, что сейчас перед странами стоит задача наращивания политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей. "Давно назрела необходимость возобновления механизма межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которой прошло в 2011 году", – сказал Коронелли.