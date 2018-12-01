Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики

МЕХИКО, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ставший победителем выборов президента Мексики в июле этого года, в субботу официально стал главой государства на период 2018-2024 годов.
Церемония инаугурация прошла в здании парламента, где новый президент принес присягу. Затем президентскую ленту Лопес Обрадор получил из рук главы совета палаты депутатов Порфирио Муньоса Ледо. На церемонии присутствовал и уже бывший президент Пенья Ньето.
Лопес Обрадор стал первым за последние десятилетия президентом Мексики с левыми взглядами: до этого страну возглавляли президенты от центристской Институционно-революционной партии (ИРП) и два раза — от правоконсервативной Партии национального действия (ПНД).
После инаугурации Лопес Обрадор отправится на встречу с иностранными гостями в национальном дворце на площади Сокало, где во второй половине дня начнутся концерт и народные гуляния по случаю его вступления в должность. В отличие от своих предшественников Лопес Обрадор намерен получить так называемый "жезл правителя" из рук представителей индейских народов прямо на площади.
Примечательно, что президент приехал на инаугурацию на своей личной машине марки Volkswagen Jetta 2013 года (с механической коробкой), выехав из дома в районе Тлальпан. Никаких особых перекрытий по пути следования не было, с ним ехало несколько полицейских на мотоциклах, а вдоль всего пути следования его приветствовали стоящие на улице люди, а на светофорах желающие подходили к машине и фотографировались с Лопесом Обрадором. С 1 декабря Лопес Обрадор также отказался от использования шикарной президентской резиденции "Сосны" в парке Чапультепек – отныне ее территория открыта для всех желающих, там будет культурный центр.
Больше всего вопросов вызвало приглашение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на поднявшуюся в социальных сетях волну протеста против этого, будущее правительство Мексики отказалось отзывать приглашение. В день инаугурации рядом со зданием парламента прошла акция протеста против присутствия Мадуро, а в самом зале депутаты от ПНД растянули большой плакат "Мадуро, тебя не ждут" с портретом венесуэльского лидера. В итоге Мадуро в Мексику приехал, но решил не участвовать в самой церемонии, встретившись с Лопесом Обрадором на торжественном обеде по случаю инаугурации в национальном дворце.
Что ждут от нового президента…
Лопес Обрадор еще до вступления в должность четко дал понять, что намерен изменить вектор развития страны. В первую очередь, это касается вопросов безопасности, которые в последние годы стали весьма актуальными. Команда нового президента представила план по обеспечению безопасности, который состоит из восьми ключевых пунктов. К ним относятся уничтожение коррупции и неприкасаемости госчиновников, включая президента, гарантированное создание рабочих мест, обеспечение права на образование, здравоохранение и работу ради уменьшения бедности, уважение прав человека, восстановление контроля над тюрьмами.
Также новый президент пообещал проверить все заключенные ранее контракты в рамках объявленной реформы энергетической отрасли, в результате которой частный и иностранный капитал с 2013 года получил доступ к разработке ресурсов. В случае обнаружения нарушений правительство намерено обратиться в конгресс и суды. Среди иностранных игроков в нефтянке Мексики — российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.
В сфере внешней политики Мексики Лопес Обрадор намерен придерживаться принципа невмешательства в дела других стран, что дает определенную надежду той же Венесуэле. Власти Мексики занимали в последние годы жесткую политику по отношению к Каракасу, а страна была активным участником "Группы Лимы", которая объединяет 12 государств Северной и Южной Америки, выступающих против нарушения демократического порядка в Венесуэле. Политика невмешательства, которой намерен придерживаться Обрадор, позволяет предположить, что отныне Мехико не будет занимать столь жесткую антивенесуэльскую позицию.
…И чего боятся
Главные опасения рынков в связи со вступлением Лопеса Обрадора в должность связаны с неопределенностью в экономической политике Мексики и возможным усиленным акцентом на социальные проекты.
Не далее, как 8 ноября, индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул на 5,81% на фоне резкого снижения на 9% котировок финансового сектора. Возможной причиной резкого падения котировок эксперты тогда называли намерение партии "Морена", к которой принадлежит Лопес Обрадор, внести поправки в законодательство, запрещающие банкам брать комиссионные проценты за проведение определенных операций. Позднее Лопес Обрадор опроверг наличие таких планов.
В конце октября котировки также падали после решения об отмене проекта строительства нового аэропорта Мехико, принятого будущим президентом Мексики по итогам очередного народного голосования. За отмену проекта проголосовало почти 70% его участников, хотя из 130 миллионов человек населения страны в опросе приняло участие менее 1,1 миллиона. Ведущееся с 2015 года строительство нового аэропорта должно было стать крупнейшим инфраструктурным проектом уходящего 1 декабря с поста президента Пеньи Ньето.