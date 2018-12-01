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Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики

(обновлено: 21:06 01.12.2018)
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© AP Photo / Marco UgarteАндрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фотоАндрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
© AP Photo / Marco Ugarte

МЕХИКО, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ставший победителем выборов президента Мексики в июле этого года, в субботу официально стал главой государства на период 2018-2024 годов.

Лопес Обрадор. Архивное фото
© AP Photo / Moises Castillo
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На этом посту он сменил Энрике Пенью Ньето, возглавлявшего Мексику с декабря 2012 года.

Церемония инаугурация прошла в здании парламента, где новый президент принес присягу. Затем президентскую ленту Лопес Обрадор получил из рук главы совета палаты депутатов Порфирио Муньоса Ледо. На церемонии присутствовал и уже бывший президент Пенья Ньето.

Лопес Обрадор стал первым за последние десятилетия президентом Мексики с левыми взглядами: до этого страну возглавляли президенты от центристской Институционно-революционной партии (ИРП) и два раза — от правоконсервативной Партии национального действия (ПНД).

После инаугурации Лопес Обрадор отправится на встречу с иностранными гостями в национальном дворце на площади Сокало, где во второй половине дня начнутся концерт и народные гуляния по случаю его вступления в должность. В отличие от своих предшественников Лопес Обрадор намерен получить так называемый "жезл правителя" из рук представителей индейских народов прямо на площади.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Ранним утром представители коренных народов Мексики провели церемонию очищения площади Сокало и расположенного на ней национального дворца. Она состояла в окуривании территории специальными травами, чтобы изгнать оттуда – по верованиям индейцев – злых духов и темные силы.

Примечательно, что президент приехал на инаугурацию на своей личной машине марки Volkswagen Jetta 2013 года (с механической коробкой), выехав из дома в районе Тлальпан. Никаких особых перекрытий по пути следования не было, с ним ехало несколько полицейских на мотоциклах, а вдоль всего пути следования его приветствовали стоящие на улице люди, а на светофорах желающие подходили к машине и фотографировались с Лопесом Обрадором. С 1 декабря Лопес Обрадор также отказался от использования шикарной президентской резиденции "Сосны" в парке Чапультепек – отныне ее территория открыта для всех желающих, там будет культурный центр.

Мексика. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
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На церемонию вступления в должность приехали многочисленные иностранные делегации. От США приехали Майк Пенс и дочь Трампа Иванка, а также министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Приехали кубинский лидер Мигель Диас-Канель, президент Боливии Эво Моралес и президент Эквадора Ленин Морено. Российскую делегацию возглавляет зампред Госдумы Ольга Епифанова.

Больше всего вопросов вызвало приглашение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на поднявшуюся в социальных сетях волну протеста против этого, будущее правительство Мексики отказалось отзывать приглашение. В день инаугурации рядом со зданием парламента прошла акция протеста против присутствия Мадуро, а в самом зале депутаты от ПНД растянули большой плакат "Мадуро, тебя не ждут" с портретом венесуэльского лидера. В итоге Мадуро в Мексику приехал, но решил не участвовать в самой церемонии, встретившись с Лопесом Обрадором на торжественном обеде по случаю инаугурации в национальном дворце.

Что ждут от нового президента…

Лопес Обрадор еще до вступления в должность четко дал понять, что намерен изменить вектор развития страны. В первую очередь, это касается вопросов безопасности, которые в последние годы стали весьма актуальными. Команда нового президента представила план по обеспечению безопасности, который состоит из восьми ключевых пунктов. К ним относятся уничтожение коррупции и неприкасаемости госчиновников, включая президента, гарантированное создание рабочих мест, обеспечение права на образование, здравоохранение и работу ради уменьшения бедности, уважение прав человека, восстановление контроля над тюрьмами.

Площадь Конститущии в Мехико. Архивное фото
© Fotolia / dan talson
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Отдельным пунктом стоит борьба с наркомафией. Предлагается переформулировать цели этой борьбы, сконцентрировав ресурсы на реабилитации жертв. Также предлагается принять законы, которые позволят положить конец вооруженным конфликтам и начать процесс разоружения организованной преступности, а также возможность провести амнистию. При этом пока отзывать армию от борьбы с преступностью Лопес Обрадор не планирует.

Также новый президент пообещал проверить все заключенные ранее контракты в рамках объявленной реформы энергетической отрасли, в результате которой частный и иностранный капитал с 2013 года получил доступ к разработке ресурсов. В случае обнаружения нарушений правительство намерено обратиться в конгресс и суды. Среди иностранных игроков в нефтянке Мексики — российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
© AFP 2018 / Pedro Pardo
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Также Лопес Обрадор обещал объявить режим строгой экономии, снизить зарплаты всем чиновникам, включая себя, отменить огромные пенсии для бывших президентов, обеспечить повышенной пенсией всех людей старшего возраста, а студентов — стипендиями и гарантированной работой. Десять проектов, которые предложил новый президент, были одобрены на народном голосовании за неделю до вступления в должность. Правда, в опросе участвовало менее 1 миллиона из 130 миллионов жителей страны. Среди этих проектов — строительство туристического поезда Maya и нового НПЗ в Табаско, пенсии для людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями, обеспечение медицинскими услугами тех, кто ранее не имел к ним доступа, обеспечение бесплатного интернета в общественных местах.

В сфере внешней политики Мексики Лопес Обрадор намерен придерживаться принципа невмешательства в дела других стран, что дает определенную надежду той же Венесуэле. Власти Мексики занимали в последние годы жесткую политику по отношению к Каракасу, а страна была активным участником "Группы Лимы", которая объединяет 12 государств Северной и Южной Америки, выступающих против нарушения демократического порядка в Венесуэле. Политика невмешательства, которой намерен придерживаться Обрадор, позволяет предположить, что отныне Мехико не будет занимать столь жесткую антивенесуэльскую позицию.

Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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…И чего боятся

Главные опасения рынков в связи со вступлением Лопеса Обрадора в должность связаны с неопределенностью в экономической политике Мексики и возможным усиленным акцентом на социальные проекты.

Не далее, как 8 ноября, индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул на 5,81% на фоне резкого снижения на 9% котировок финансового сектора. Возможной причиной резкого падения котировок эксперты тогда называли намерение партии "Морена", к которой принадлежит Лопес Обрадор, внести поправки в законодательство, запрещающие банкам брать комиссионные проценты за проведение определенных операций. Позднее Лопес Обрадор опроверг наличие таких планов.

В конце октября котировки также падали после решения об отмене проекта строительства нового аэропорта Мехико, принятого будущим президентом Мексики по итогам очередного народного голосования. За отмену проекта проголосовало почти 70% его участников, хотя из 130 миллионов человек населения страны в опросе приняло участие менее 1,1 миллиона. Ведущееся с 2015 года строительство нового аэропорта должно было стать крупнейшим инфраструктурным проектом уходящего 1 декабря с поста президента Пеньи Ньето.

Новоизбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
© AFP 2018 / Pedro Pardo
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Но основные опасения связаны с возможным пересмотром Лопесом Обрадором идущей реформы энергоотрасли и допуска иностранных компаний в этот сектор экономики, важнейший для Мексики. Если раньше заявления членов команды нового президента были весьма неопределенны и заключались в словах Росио Нале, которая должна занять пост министра энергетики, что Мексика не будет проводить торги по участкам углеводородов до 2021 года, то перед самой инаугурацией весомое заявление сделал сам Лопес Обрадор. В интервью изданию Jornada, опубликованном в пятницу, он сказал, что Мексика отказывается от проведения новых тендеров, а сам он призывает нефтяников начать процесс, аналогичный проведенной в 1938 году президентом Ласаро Карденасом национализации нефтянки. Это означает отказ от политики, которую осуществлял его предшественник, допустивший в 2013 году иностранные компании и частный капитал к освоению углеводородных месторождений. С другой стороны, такие планы потребуют проведения конституционной реформы.

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