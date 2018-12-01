Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Задержанные украинские военнослужащие не пленные, а нарушители государственных границ РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как они могут быть военнопленными? Они нарушители границы. Это никакой не плен, нет войны, есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу РФ. И еще в российских водах хулиганили", — сказал он журналистам в кулуарах саммита G20.

В прошлое воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.