В Париже протесты сильно нарушили движение метро

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Движение парижского метрополитена и пригородных электричек, интегрированных в городскую систему общественного транспорта, сильно нарушено из-за проходящей во французской столице акции протеста "желтых жилетов".
Кроме того, из соображений безопасности ограничено движение пригородных электричек RER по линии А, которая проходит через Триумфальную арку, где с утра субботы проходят масштабные и ожесточенные протесты "желтых жилетов".
Около 75 тысяч манифестантов участвуют в субботу в протестных акциях по всей Франции. Число участников парижских акций составляет от 5 до 5,5 тысяч человек. По информации парижской префектуры полиции, в ходе протестов были задержаны 194 человека. Ещё 92 человека, в том числе, 14 силовиков, получили ранения.
Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов — снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.