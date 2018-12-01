В Париже протесты сильно нарушили движение метро

Во Франции проходят очередные протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Во Франции проходят очередные протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Движение парижского метрополитена и пригородных электричек, интегрированных в городскую систему общественного транспорта, сильно нарушено из-за проходящей во французской столице акции протеста "желтых жилетов".

Сайт системы общественного транспорта в Париже RATP сообщает, что движение поездов по веткам 1 и 6 прекращено полностью. Также сильно нарушено движение по веткам 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14.

Кроме того, из соображений безопасности ограничено движение пригородных электричек RER по линии А, которая проходит через Триумфальную арку, где с утра субботы проходят масштабные и ожесточенные протесты "желтых жилетов".

Около 75 тысяч манифестантов участвуют в субботу в протестных акциях по всей Франции. Число участников парижских акций составляет от 5 до 5,5 тысяч человек. По информации парижской префектуры полиции, в ходе протестов были задержаны 194 человека. Ещё 92 человека, в том числе, 14 силовиков, получили ранения.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов — снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.