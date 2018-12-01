В Париже более 200 человек задержали на акции протеста

Участник акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. Архивное фото

Участник акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. Архивное фото

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более 200 человек задержаны в Париже в ходе акции протеста против повышения цен на бензин, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Ранее сообщалось более чем о 180 задержанных.

Согласно последним данным, число задержаний в Париже в субботу возросло до 205.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.