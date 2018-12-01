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Москалькова надеется на передачу дела капитана "Норда" по месту жительства

Сюжет:
Задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд" (230)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова продолжает вести работу по возвращению задержанного на Украине капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, и надеется, что будет принято решение о передаче уголовного дела по месту жительства.

Рыболовецкое судно Норд. Архивное фото
© Фото : ДП "СЕТАМ"
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Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ. При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано российской стороной у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело.

"Мы очень надеялись, что будет принято решение о передаче уголовных дел двух капитанов по месту жительства, но такого решения пока не принято. Конечно, было бы очень хорошо, если бы можно было таким образом все завершить. Это не совсем вписывается в правовое поле, но с точки зрения милосердия, гуманизма это было бы правильным. В этом направлении мы и ведем работу", — сказала РИА Новости Москалькова, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в вопросе возвращения капитана "Норда" в Россию.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Москалькова ведет переговоры с Европейским институтом омбудсменов
Омбудсмен добавила, что каждый день занимается этим вопросом, но пока остается ждать решения суда по делу Горбенко, которое должно быть 6 декабря. "Мы ведем постоянные переговоры о возможности его возвращения домой. Но пока не получили положительного решения, украинская сторона пока считает необходимым дозавершить процессуальные действия в отношения Горбенко", — отметила Москалькова.

"До определения процессуального статуса вести разговоры о его возвращении сложно. Поэтому мы ждем судебного процесса, который должен состояться в декабре в отношении Владимира Горбенко, после чего можно ставить вопрос о передаче его для дальнейшего отбывания наказания в Крым по месту жительства, после чего можно вести разговор о возвращении его домой на других условиях", — добавила она.

По словам Москальковой, "процесс переговорный идет постоянно и с европейскими международными институтами, и с украинской стороной, которая готова к диалогу по этому поводу".

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