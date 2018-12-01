Во Франции около 75 тысяч демонстрантов участвуют в протестных акциях

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Около 75 тысяч демонстрантов участвуют в субботу в протестных акциях против повышения цен на бензин по всей Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.

Ранее сообщалось, что по всей стране в акциях принимают участие около 36 тысяч человек, в том числе от 5 до 5,5 тысячи человек в Париже.

Согласно последним данным министерства внутренних дел, число протестующих по всей стране составляет приблизительно 75 тысяч человек.

Наиболее масштабная протестная акция проходит в Париже, где задержала более 180 человек, а 80 человек получили ранения. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.