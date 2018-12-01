Во Франции около 75 тысяч демонстрантов участвуют в протестных акциях

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Около 75 тысяч демонстрантов участвуют в субботу в протестных акциях против повышения цен на бензин по всей Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Согласно последним данным министерства внутренних дел, число протестующих по всей стране составляет приблизительно 75 тысяч человек.
Наиболее масштабная протестная акция проходит в Париже, где задержала более 180 человек, а 80 человек получили ранения. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских.
Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.
Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.