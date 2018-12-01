Корреспондент RT France рассказал о ранении во время съемок акций протеста

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Корреспондент телеканала RT France Люка Леже, который получил ранение во время освещения протестов в Париже, считает, что силы специального назначения могли понять, что он журналист. По его словам, другие полицейские его не принимали за протестующего.

Ранее RT со ссылкой на главу телеканала RT France Ксению Федорову сообщил, что два журналиста RT France были ранены полицейской гранатой со слезоточивым газом и выстрелом из травматического ружья Flash-ball на Елисейских полях в Париже в ходе столкновений протестующих с полицией.

"Я находился между Триумфальной аркой и противоположной стороной улицы. И тогда (я как раз снимал осколки гранаты на земле) разорвалась граната, меня задело осколком. Он попал в челюсть. Удар был очень сильным. В любом случае снаряд прилетел со стороны сил специального назначения. Они могли понять, что я журналист, потому что несколько раз, когда стреляли силы специального назначения, жандармерия или другие полицейские подразделения, меня не принимали за манифестанта", — приводятся слова Леже в сообщении телеканал RT в Telegram.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Известно о 65 раненых, в том числе о 11 силовиков, и более 150 задержанных.