Корреспондент RT France рассказал о ранении во время съемок акций протеста

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Корреспондент телеканала RT France Люка Леже, который получил ранение во время освещения протестов в Париже, считает, что силы специального назначения могли понять, что он журналист. По его словам, другие полицейские его не принимали за протестующего.
"Я находился между Триумфальной аркой и противоположной стороной улицы. И тогда (я как раз снимал осколки гранаты на земле) разорвалась граната, меня задело осколком. Он попал в челюсть. Удар был очень сильным. В любом случае снаряд прилетел со стороны сил специального назначения. Они могли понять, что я журналист, потому что несколько раз, когда стреляли силы специального назначения, жандармерия или другие полицейские подразделения, меня не принимали за манифестанта", — приводятся слова Леже в сообщении телеканал RT в Telegram.
Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Известно о 65 раненых, в том числе о 11 силовиков, и более 150 задержанных.