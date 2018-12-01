Силовики семь раз за месяц применили беспилотники в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Украинские силовики семь раз применили ударные беспилотники против самопровозглашенной Донецкой народной республики в ноябре, сообщила в субботу полпред ДНР в контактной группе, и.о. главы МИД республики Наталья Никонорова.

Народная милиция ДНР неоднократно заявляла, что украинские силовики в нарушение минских соглашений применяют ударные беспилотники в Донбассе.

"Только в ноябре зафиксировано семь фактов применения ударных БПЛА: четыре раза на донецком направлении и три раза на горловском. При этом значительно участились случаи использования ударных беспилотных летательных аппаратов против мирного населения республики, и уже зафиксированы факты ранений мирных жителей в результате именно такого их применения", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.

Она отметила, что нередко силовики публиковали в социальных сетях видео применения ими ударных БПЛА по населенным пунктам республики.

"Считаем, что такие преступные нарушения требований минских соглашений о запрете использования боевой авиации и БПЛА со стороны Киева в значительной мере являются следствием отсутствия должного реагирования со стороны СММ ОБСЕ. Уверены, что скоро этим и другим противоправным действиям украинской власти и ВСУ будет дана соответствующая оценка", — добавила Никонорова.