В Аргентине рассказали о работе над итоговым документом G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Работа над финальной частью итоговой декларация саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе, достаточно продвинулась вперед, но она будет идти до самого последнего момента, заявил министр экономики Аргентины Николас Духовне.

"Мы будем работать до самого конца и продвинулись достаточно вперед. Надеемся, что сможем выразить возможный на данный момент консенсус", — сказал министр.

"Надеемся, что итоговый документ будет отражать позитивное видение по вопросам взаимовыгоды, которую несет торговля, что торговые отношения являются фактором развития, и будет сфокусирован на тех вопросах, по которым необходимо будет найти решение в целях большей интеграции", — добавил он.