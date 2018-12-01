В Париже число пострадавших в ходе протестов возросло до 80 человек

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 80 человек, в их числе 14 сотрудников правоохранительных органов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранее сообщалось о 65 пострадавших, более 180 человек были задержаны.

По последним данным, число раненных во время субботних протестов в Париже составило 80 человек. Сообщается, что в числе пострадавших 14 сотрудников правоохранительных органов.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.