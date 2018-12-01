Помпео обвинил Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Иранский режим только что провел испытания баллистической ракеты средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок. Дальность этой ракеты позволяет нанести удар по частям Европы и везде на Ближнем Востоке. Это испытание нарушает резолюцию Совета безопасности ООН 2231", — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, США "осуждают такого рода действия и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия".