Президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе

Президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с российским президентом Владимиром Путиным интересовались перспективами освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение границы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (Меркель и Макрон) интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, интересовались ли лидеры Франции и Германии вопросом освобождения задержанных украинских военнослужащих.