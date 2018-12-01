В Париже около десяти машин сожгли в ходе акции протеста

Протесты против повышения цен на бензин в Париже, Франция. 1 декабря 2018

Протесты против повышения цен на бензин в Париже, Франция. 1 декабря 2018

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Около 10 машин сожгли в ходе акции протеста, которая проходит в Париже в районе Елисейских полей, сообщает телеканал BFMTV.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских.

По данным телеканала, одна из машин была сожжена на улице Риволи, недалеко от Площади Согласия.

Как сообщила префектура полиции, задержаны более 150 нарушителей порядка, 65 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер осудил акты насилия, отметив на своей странице в Twitter, что нападение на полицейских является оскорблением Республики.