В Париже около десяти машин сожгли в ходе акции протеста

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Около 10 машин сожгли в ходе акции протеста, которая проходит в Париже в районе Елисейских полей, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, одна из машин была сожжена на улице Риволи, недалеко от Площади Согласия.
Как сообщила префектура полиции, задержаны более 150 нарушителей порядка, 65 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер осудил акты насилия, отметив на своей странице в Twitter, что нападение на полицейских является оскорблением Республики.