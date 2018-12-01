В Киеве застрелили иностранца

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Неизвестные застрелили иностранца в Киеве в ночь на субботу, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Около полуночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врача скорой об огнестрельном ранении мужчины. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. При осмотре места происшествия изъяли пулю", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

В сообщении говорится, что правоохранители опросили свидетеля — 61-летнего знакомого потерпевшего. "Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали скорую, врачи которой констатировали смерть", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, "после разговора с неизвестными мужчина получил огнестрельные ранения в спину". По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Полиция устанавливает причины преступления. Гражданин какой страны был убит, не уточняют.