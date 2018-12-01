Трамп отменил пресс-конференцию по итогам G20

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет пресс-конференцию по итогам G20 из-за смерти Джорджа Буша-старшего.

"Я очень ждал пресс-конференцию до того, как покинуть Аргентину, поскольку мы достигли огромного успеха в общении с различными странами и их лидерами на G20. Однако из уважения к семье Буша и бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему мы подождем похорон, и после проведем пресс-конференцию", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в расписании президента США пресс-конференция по итогам саммита "Большой двадцатки" была запланирована на 13:45 по вашингтонскому времени (21:45 мск.)