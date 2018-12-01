В Париже в ходе протестов пострадали по меньшей мере 65 человек

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 65 человек, в их числе 11 силовиков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителя столичной префектуры полиции Жоану Примвер.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

По последним данным, число пострадавших в ходе субботних протестов возросло до 65. Отмечается, что в числе раненых 11 сотрудников правоохранительных органов. На данный момент трудно оценить серьезность ранений.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.