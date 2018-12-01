МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суда UCL Holding после незаконной блокировки танкера "Механик Погодин" в августе не заходят в порты Украины, заявила РИА Новости пресс-служба компании в субботу.

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является российская "В.Ф. Танкер", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала ранее компания.

"После незаконной блокировки танкера "Механик Погодин" наши судна в украинские порты не заходят", — сообщили РИА Новости в пресс-службе UCL Holding в субботу.

Херсонский окружной административный суд продолжит рассмотрение иска "В. Ф. Танкер" к региональному управлению Госпогранслужбы Украины и капитану Херсонского морского порта в понедельник, 3 декабря.

Тем временем глава МИДа Украины Павел Климкин ранее заявил, что обсуждается несколько вариантов действий после того, как российские пограничники задержали за нарушение границы три украинских корабля, и среди обсуждаемых вариантов — закрытие ряда украинских портов для российских судов.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией.