Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.

"В целом вокруг Украины, вдоль границы… развернута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1,4 тысячи артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тысячи боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов", — заявил Порошенко во время передачи украинским силовикам военной техники. Трансляцию вел канал "112 Украина"

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.