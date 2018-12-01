В Германии рассказали, какие темы обсудили Путин и Меркель

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, отношения между РФ и Украиной в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

"В начале второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель провела переговоры с российским президентом Путиным. Центральными темами стали ситуация в Сирии, а также инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе и ситуация в Азовском море", — сообщил кабмин в официальном микроблоге в Twitter.