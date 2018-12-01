Опубликовано видео с рабочего завтрака Путина и Меркель

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры со встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Буэнос-Айресе.
С российской стороны на деловом завтраке присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш, с немецкой — глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и шерпа Германии в "Большой двадцатке" Ларс-Хендрик Реллер.
Позже стало известно, что лидеры России и Германии обсудили ситуацию в Сирии и отношения между Москвой и Киевом в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Встреча прошла в отеле Alvear Palace, в котором живет Путин.
На саммит в Буэнос-Айресе Меркель прибыла с большим опозданием из-за поломки самолета. До рабочего завтрака лидеры двух стран кратко пообщались на церемонии фотографирования.
Российский президент "на полях" саммита G20 уже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, председателем Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также выступил на встрече глав государств — участников БРИКС.