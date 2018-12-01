МИД Польши анонсировал санкции Евросоюза за проведение выборов в Донбассе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз в ближайшее время может озвучить имена тех, в отношении кого будут введены санкции за проведение выборов в Донбассе, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Польша инициировала дискуссию в Европейском союзе после проведения выборов на Донбассе. Мы сейчас разрабатываем санкции в отношении лиц, которые организовали эти нелегальные выборы. В ближайшее время ЕС назовет лиц, в отношении которых эти санкции будут применены", — сказал Чапутович на брифинге в Киеве, передает агентство УНН

Выборы глав и депутатов народных советов в самопровозглавшенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.