Волкер призвал Евросоюз и США ввести новые санкции против России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, что европейским странам и США следует обдумать введение дополнительных санкций в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море.

"Было бы очень хорошо, если бы европейцы рассмотрели (возможность введения — ред.) дополнительных санкций. И мы в Вашингтоне сделали бы то же самое", — сказал Волкер, отметив при этом, что считает "несущественным" вопрос о том, кто несет ответственность за инцидент.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

По мнению Волкера, России следует "освободить украинские корабли и моряков и вернуться за стол переговоров", чтобы урегулировать конфликт.

Верховная рада Украины одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Керченском проливе. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Волкер в связи с этим отметил, что решение киевских властей о введении военного положения не должно препятствовать "демократическому процессу внутри Украины".

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.