Порошенко заявил о начале сборов резервистов в украинских областях

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сборы резервистов начались в регионах Украины, где введено военное положение, заявил в субботу президент страны Петр Порошенко.

"В областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Их проведение уже началось", — сказал Порошенко во время передачи техники военным, которую транслировал канал "112 Украина"

Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Сообщалось, что в рамках этого решения генштаб ВС Украины должен "предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах".