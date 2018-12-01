В Госдуме прокомментировали проект ЕП о финпомощи НПО и блогерам в России

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин. Архивное фото

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин. Архивное фото

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Проект Еврокомиссии по увеличению финансовой помощи неправительственным организациям (НПО), правозащитникам и блогерам в России является попыткой влиять на политику и информационную сферу в РФ, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин.

В Европарламенте разработан проект резолюции об отношениях ЕС и РФ, в котором содержится предложение Еврокомиссии предусмотреть увеличение финансовой помощи НПО, правозащитникам и блогерам в России. Проект резолюции внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам ЕП евродепутатом от Латвии Сандрой Калниете.

"Данная мера направлена, конечно, на то, чтобы пытаться влиять на политику Российской Федерации, на информационную политику. Это западный формат. Долгий период времени у нас различные СМИ финансируются (из-за рубежа), они признаны иностранными агентами, и мы все об этом знаем", — сказал РИА Новости Деньгин.

Парламентарий убеждён, что Запад не будет стесняться и снижать финансирование различных структур на территории РФ.

"Лучше сосредотачиваться больше на просветительском и образовательном контенте, нежели на таком формате", — отметил депутат.

Он добавил, что в РФ граждане имеют право получать различную информацию, и в этом нет ограничений.

"Имеют люди право получать различную информацию. Кстати, надо отдать должное, у нас нет никакого в этом плане давления, кто хочет, тот высказывается", — пояснил Деньгин.