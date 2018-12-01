БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Европарламенте разработан проект резолюции об отношениях ЕС и РФ, в котором содержится предложение Еврокомиссии предусмотреть увеличение финансовой помощи НПО, правозащитникам и блогерам в России.
Проект резолюции внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам ЕП евродепутатом от Латвии Сандрой Калниете.
В документе предлагается утвердить формулировку о "важности дальнейшей политической и финансовой поддержки активистов гражданского общества, правозащитников, блогеров, независимых СМИ, журналистов-расследователей", а также "общественных деятелей" и НПО.
"Европарламент призывает Комиссию планировать более масштабную финансовую помощь гражданскому обществу России из существующих внешних финансовых инструментов", — указывается в проекте.
В октябре еврокомиссар по экстренному реагированию Кристос Стилианидис на слушаниях в Европарламенте признал, что ЕС выделял в прошлом году экстренные гранты правозащитникам из России.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что рост финансирования работающих в России структурных подразделений иностранных НПО может быть признаком попыток иностранного вмешательства.