В ходе освещения событий в Париже пострадали два журналиста RT France

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Два корреспондента телеканала RT France пострадали в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже в субботу, сообщается на сайте RT со ссылкой на главу RT France Ксению Федорову.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Известно о 20 раненых, в том числе о шести полицейских, и более 100 задержанных.

Ранее Федорова сообщила, что корреспондент RT France Люка Леже пострадал в результате разгона манифестантов в Париже. По данным Telegram-канала RT, в Леже попала резиновая пуля.

"Сегодня утром два журналиста RT France были ранены полицейской гранатой со слезоточивым газом и выстрелом из травматического ружья Flash-ball на Елисейских полях в Париже. Люка Леже получил травму челюсти, в настоящее время он находится в больнице, мы смогли поговорить с ним, и он заверил нас, что его состояние стабильное. Наши съёмочные группы проявляют мужество и высокий профессионализм", — приводятся слова Федоровой в сообщении, опубликованном на сайте RT.