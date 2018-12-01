В Испании начали голодовку двое заключенных каталонских политиков

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (644)

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Двое обвиняемых по "каталонскому делу" — бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" (ANC) Жорди Санчес и бывший член правительства Карлеса Пучдемона Жорди Туруль — заявили о начале голодовки, сообщили РИА Новости в ANC.

Причиной забастовки, как следует из письма Санчеса и Туруля, стали отказы Конституционного суда удовлетворить их жалобы на нарушения конституционных прав. По мнению политиков, КС препятствует таким образом их обращению в Страсбургский суд по правам человека.

Общественная организация, добивающаяся независимости Каталонии, OmniumCultural распространила в субботу фотографию семи арестованных политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума, они в настоящее время содержатся в тюрьме Льедонерс.

Глава каталонского женералитета Ким Торра, поддержав объявление голодовки, заявил о нарушении прав на защиту обвиняемых и обвинил испанские власти в том, что они "используют уголовное право как месть".

Правительство страны обвинения каталонских националистов в предвзятости правосудия опровергает. "Мы все живем в правовом государстве. Можно уважать их (Санчеса и Туруля – ред.) личное решение, но надо понять, что перед законом мы все равны", — заявила журналистам в Мадриде вице-премьер Кармен Кальво.

Санчес находится в предварительном заключении более года, Туруль – восемь месяцев.

В начале ноября прокуратура огласила сроки, к которым она требует приговорить обвиняемых. Самый большой может ожидать лидера "Левых республиканцев Каталонии", бывшего заместителя председателя каталонского женералитета Ориола Жункераса — 25 лет. Для бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, главы Omnium Cultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель прокуратура просит 17 лет заключения. Еще пять членов правительства Карлеса Пучдемона, в том числе Жорди Туруль, могут быть приговорены к 16 годам тюрьмы, бывший глава каталонских правоохранительных органов Луис Траперо, дело которого выведено в отдельное производство Национального, а не Верховного суда, — к 11 годам.