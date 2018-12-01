Порошенко приказал перевести украинский ВПК на особый режим работы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военно-промышленный комплекс переведен на особый режим работы в связи с военным положением, а также усилена охрана электростанций и объектов химической промышленности.

"Осуществляется сейчас усиление границ с РФ и Крымом. Отданы приказы о переведении военно-промышленного комплекса на особый режим работы. Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры. Это атомные и гидроэлектростанции, объекты химической промышленности, передислокация военных подразделений", — сказал Порошенко во время передачи техники военным, которую транслировал канал "112 Украина"

Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.