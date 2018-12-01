ЦИК Армении сообщил о готовности к проведению парламентских выборов

ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. Для проведения выборов в парламент Армении все готово, заявил журналистам глава ЦИК республики Тигран Мукучян.

"Ведутся последние приготовления. Фактически можно сказать, что все уже готово для проведения выборов", — сказал Мукучян.

По его словам, сформировано 2010 избирательных участков, 12 из них — в местах лишения свободы. Для участия в выборах зарегистрировано 2,9 миллиона избирателей, добавил глава ЦИК.

Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.

В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владел возглавляемый и.о. премьера блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".