В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об усилении украинскими силовиками группировки в Донбассе, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление группировки вооруженных формирований Украины на всех тактических направлениях. По полученным данным, вчера на железнодорожной станции Константиновка осуществили разгрузку три эшелона, два — с техникой и личным составом второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и один эшелон — с боеприпасами для бригадной артиллерийской группы этого соединения",- сообщил Безсонов.

Он отметил, что данное подразделение размещено в 10 километрах от подконтрольного ДНР Ясиноватая, который находится в пригороде Донецка.