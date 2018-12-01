Источник рассказал о работе ЕС над механизмом обхода антииранских санкций

БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Никто из стран-членов Евросоюза пока не решился зарегистрировать у себя юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

В сентябре Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в середине ноября заявила, что работа по созданию механизма продолжается и продвигается позитивно, но конкретных сроков не назвала.

"Участие в проекте добровольное, и, насколько мне известно, пока никто не взял на себя инициативу по регистрации. Остается открытым и вопрос с финансовым обеспечением", — сказал собеседник агентства.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран намерен дать ЕС больше времени на создание финансового механизма для обхода санкции США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС финансовый механизм, также будут целью санкций США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

По данным Еврокомиссии, на долю ЕС пришлось 20% всех закупок иранской нефти в 2017 году, после вступления в силу санкций США этот объем сократился. Основными покупателями нефти из Ирана являются Испания, Италия, Греция и Франция, чьи закупки в прошлом году суммарно достигли 7,9 миллиона евро. Со своей стороны Иран закупил товаров в ЕС на 8,8 миллиона евро.

ЕС ранее выражал сожаление в связи с решением SWIFT отключить ряд иранских банков, отметив, что это может сказаться на целостности международной финансовой системы. SWIFT ранее сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.