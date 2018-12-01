Источник рассказал о работе ЕС над механизмом обхода антииранских санкций

БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Никто из стран-членов Евросоюза пока не решился зарегистрировать у себя юридическое лицо, на базе которого будет создан специальный финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
"Участие в проекте добровольное, и, насколько мне известно, пока никто не взял на себя инициативу по регистрации. Остается открытым и вопрос с финансовым обеспечением", — сказал собеседник агентства.
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран намерен дать ЕС больше времени на создание финансового механизма для обхода санкции США.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС финансовый механизм, также будут целью санкций США.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
По данным Еврокомиссии, на долю ЕС пришлось 20% всех закупок иранской нефти в 2017 году, после вступления в силу санкций США этот объем сократился. Основными покупателями нефти из Ирана являются Испания, Италия, Греция и Франция, чьи закупки в прошлом году суммарно достигли 7,9 миллиона евро. Со своей стороны Иран закупил товаров в ЕС на 8,8 миллиона евро.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.