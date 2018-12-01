В Париже число пострадавших во время протестов выросло до 20 человек

Протесты во Франции проходят против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Протесты во Франции проходят против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Число пострадавших во время акции протеста против повышения цен на бензин в Париже возросло до 20 человек, сообщает телеканал CNews.

Среди получивших ранения — шестеро сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, в том числе трех полицейских. Кроме того, травмирован корреспондент RT France Люка Леже. По словам журналиста, в него попала резиновая пуля.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских Полях с раннего утра. Первые столкновения с полицией начались у Триумфальной арки на площади Этуаль, где демонстранты попытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. Полицейские применили слезоточивый газ.

"Желтые жилеты"

Масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. ​Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первоначальные требования участников акций — снижение цен на топливо, однако, как утверждают сами "желтые жилеты", они выступают за повышение покупательной способности в целом.

С 1 января во Франции планируется повышение цен на бензин — на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. При этом только за нынешний год цена на дизельное топливо выросла примерно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.