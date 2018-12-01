В ДНР готовы принимать беженцев из контролируемых Киевом районов

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы принять жителей районов, контролируемых Киевом, которые решили уехать по причине введения в Украине военного положения, сказал журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила решение президента Петра Порошенко о введении военного положения. Особый режим будет действовать на территории десяти областей в течении 30 дней со дня принятия решения.

"Если возникнет ситуация, связанная с увеличением миграционного потока с территории Украины в связи с агрессивной политикой украинской власти в отношении мирного населения, Республика готова принять каждого. Люди спокойно смогут разместиться самостоятельно или, при необходимости, поселиться в одном из социальных объектов. Для этого они должны обратиться в Территориальную комиссию городов и районов", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена отметили, что на территории ДНР признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией ДНР.