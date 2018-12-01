Президент Аргентины расчувствовался на гала-концерте для лидеров G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри расчувствовался после гала-концерта, который устроил для лидеров G20 театр "Колон".

На видео и фото, размещенных в местных изданиях и соцсетях, видно, как в конце представления, когда все зрители и главы государств стоя аплодируют артистам, Макри еле сдерживается от слез. Его в шутку, улыбаясь, успокаивает первая леди страны Хулиана Авада.

Позднее Макри в Twitter объяснил свои эмоции гордостью за Аргентину и аргентинский народ.