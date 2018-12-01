"Не ожидал такого". Попутчик рассказал о Меркель, полетевшей обычным рейсом

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Мадрид — Буэнос-Айрес аргентинец Агустин Агуэро рассказал изданию Bild о впечатлениях от полета вместе с Ангелой Меркель.

Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR — Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.

Немецкому канцлеру пришлось отправиться на саммит G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу. Политик заняла место в первом классе.

По словам сидящего на соседнем кресле Агуэро, Меркель вела себя как обычный пассажир: дружелюбно улыбнулась соседу, пообедала, а затем немого вздремнула.

"Она была очень расслабленной. Съела йогурт, почитала книгу, поспала", — рассказал аргентинец.

Агуэро отметил, что канцлер не высказала никаких особых пожеланий. Несмотря на дружелюбный вид Меркель, попутчик так и не решился с ней заговорить.

"Я не ожидал, что она окажется настолько обычным человеком", — подчеркнул он.

Незадолго до посадки Меркель сфотографировалась с членами экипажа. В Буэнос-Айрес она прибыла с большим опозданием, из-за чего встречу с президентом США Дональдом Трампом пришлось перенести на следующий день. При этом канцлер Германии кратко пообщалась с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России также начал свой второй день пребывания в аргентинской столице с завтрака с Меркель.