Путин позавтракал с Меркель в отеле Буэнос-Айреса

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал второй день пребывания в Буэнос-Айресе с рабочего завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Завтрак прошел без прессы. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш, с немецкой — глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве канцлера, шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Рёллер.
Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за поломки ее самолета и в день открытия саммита успела приехать только к торжественному вечеру в театре.
Саммит G20
Саммит "Большой двадцатки" — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.
Президент России уже успел встретиться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, Путин выступил на встрече глав государств — участников БРИКС и кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.