Путин позавтракал с Меркель в отеле Буэнос-Айреса

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал второй день пребывания в Буэнос-Айресе с рабочего завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель приехала на встречу в отель Alvear Palace, где остановился российский президент. Путин тепло поприветствовал коллегу, пригласил к столу и поинтересовался ее дальнейшими планами в рамках саммита G20.

Завтрак прошел без прессы. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш, с немецкой — глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве канцлера, шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Рёллер.

Ранее лидеры России и Германии кратко побеседовали на церемонии фотографирования в театре "Колон" перед спектаклем для глав "Большой двадцатки".

Меркель прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за поломки ее самолета и в день открытия саммита успела приехать только к торжественному вечеру в театре.

Саммит G20

Саммит "Большой двадцатки" — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.

Среди тем, которые обсуждают лидеры крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе, — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.

Президент России уже успел встретиться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, Путин выступил на встрече глав государств — участников БРИКС и кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.