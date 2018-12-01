В Раде рассказали, почему военное положение не вводили раньше

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киев не мог объявить военное положение сразу после начала конфликта в Донбассе, поскольку это перечеркнуло бы возможность получения безвизового режима и подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а также поставило бы под угрозу экономику страны, заявила представитель президента Украины в Верховной раде, депутат от фракции партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко.

"Порошенко, когда стал президентом, поставил перед собой три задачи: вывести страну с преддефолтного состояния, получить безвиз, подписать договор об ассоциации с ЕС… Страны не подпишут договор об ассоциации со страной, которая находится в военном положении, ЕС не пустят граждан страны, которая находится в военном положении, нам не дадут безвизовый режим", — сказала Луценко в эфире телеканала Zik

Она отметила, что введение военного положения раньше перечеркнуло бы "любые возможности работать с Европейским союзом. Поэтому не вводили военное положение".

"Реальная ситуация в стране была такая до 2018 года, что мы не могли объявить военное положение, оно затормозило бы наше экономический и финансовый рост", — добавила Луценко, отметив, что инцидент в Керченском проливе был "только катализатором" к объявлению военного положения.

Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.