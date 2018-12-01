В Париже на акциях протеста задержали более ста человек

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Более ста человек задержаны в Париже в ходе акции протеста против повышения цен на бензин, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранее сообщалось, что в Париже уже были задержаны 60 человек, десять человек получили ранения.

"Мы произвели до 107 задержаний", — заявил Филипп в эфире телеканала BFMTV. Премьер добавил, что по данным на полдень (14.00 мск), по всей Франции около 36 тысяч человек принимают участие в акциях протеста, в том числе от 5 до 5,5 тысячи человек в Париже.

Филипп подчеркнул, что шокирован происходящими в центре столицы беспорядками и призвал вернуть демонстрацию в мирное русло.

"Я боюсь показаться старомодным, но хочу сказать, насколько я был шокирован тем, что символы Франции оказались под ударом, что Триумфальную арку разрисовали граффити, а вокруг могилы неизвестного солдата проходит ожесточенная акция протеста. Я шокирован и должен сказать, что в рамках закона мы сделаем все возможное, чтобы эти акции протеста проходили в мирном русле", — отметил премьер.

Он также подчеркнул, что власти Франции всегда остаются открытыми к диалогу.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.