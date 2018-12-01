В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска

15:1501.12.2018
(обновлено: 16:49 01.12.2018)
61771173
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське" ("Общественное ТВ").
"По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем — поезд не заводится. Проводница экспресса сообщила пассажирам, что через минут 20-30 приедут буксировать поезд в аэропорт. Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда", — говорится в сообщении.
Экспресс начал курсировать между железнодорожным вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь в пятницу.