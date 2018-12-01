В Париже на Елисейских полях собрались три тысячи демонстрантов

Во Франции проходят очередные протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Во Франции проходят очередные протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Три тысячи демонстрантов собрались в субботу на Елисейских полях, протестуя против повышения цен на бензин, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на госсекретаря при министерстве внутренних дел Лорана Нуньеса.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра. Ранее сообщалось, что в Париже уже были задержаны 60 человек, еще десять получили ранения.

По последним данным, число демонстрантов на Елисейских полях составляет 3 тысячи человек. Елисейский дворец заверил, что президент Эммануэль Макрон в курсе последних событий как в Париже, так и во всей Франции, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось о первых столкновениях демонстрантов с полицией Триумфальной арки (Этуаль). Протестующие попытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Из-за акций протеста в Париже закрыты семь центральных станций метро. Безопасность субботних столичных акций протеста против повышения цен на бензин обеспечивают около 6 тысяч полицейских и жандармов.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.