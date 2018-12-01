МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. У украинских депутатов окончательно отказали тормоза, заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик, комментируя инициативу из Верховной рады о запрете на въезд на Украину российским женщинам.

В пятницу президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Вслед за этим первый замглавы фракции "Народный фронт" в Верховной раде Андрей Тетерук призвал запретить въезд на Украину также и российским женщинам.

"Украинских депутатов сорвало с тормозов — один за другими несутся заявления, которые не способствуют ни урегулированию сложившейся ситуации, ни установлению каких-либо нормальных отношений с официальным Киевом. Кроме того, хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день единственный путь — это стол переговоров. Впрочем, это полностью совпадает с тем советом, который Украине дали в Евросоюзе", — сказал РИА Новости Белик.

"Не стоит забывать, что Россия долго терпела санкционные провокации со стороны Украины, но в итоге дала ответ. Готовы ли киевские политики гарантировать, что не будет сделан ответный сход с нашей стороны, не менее болезненный и жесткий, и удар придется не по простым гражданам, как это делают на Украине, а по этим самым политикам порошенковского режима?" – добавил он.

В ноябре Россия ответила на украинские санкции введением специальных экономических мер, которые касаются 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.