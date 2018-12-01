В Киеве рассказали, сколько россиян не смогли въехать на Украину за три дня

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Госпогранслужба Украины отказала во въезде 99 россиянам за минувшие три дня, со вступления в силу военного положения в ряде регионов страны, сообщил в субботу пресс-секретарь ведомства Андрея Демченко.

В пятницу украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан.

"С начала действия ограничения непосредственно на границе ГПС не пропустила 99 граждан РФ, поскольку они не смогли подтвердить цель визита в Украину, не имели надлежащих документов для въезда в страну или превысили срок разрешенного пребывания в Украине", — цитирует Демченко агентство УНН.

Он отметил, что в целом с момента введения военного положения пересекли границу более 780 граждан России.