В Крыму ответили на заявление Меркель о судоходстве в Черноморском бассейне

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Фарватер под Крымским мостом не мешает проходу всех типов судов, которые исторически используют порты Азово-Черноморского бассейна, более того, интенсивность судоходства возросла, сообщил инфоцентр "Крымский мост", комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По сообщению газеты Welt , ранее Меркель сказала, что из-за строительства Крымского моста ухудшились условия судоходства через Керченский пролив.

"Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива. Геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства и эксплуатации моста", — отметили в инфоцентре.

Там добавили, что интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал за 10 месяцев 2018 года выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Кроме того, дополнительное оснащение служб, обеспечивающих безопасность судоходства в Керчь-Еникальском канале, позволило ослабить существовавшие до 2014 года ограничения по допустимой длине судна – до 252 метров вместо 215, говорится в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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