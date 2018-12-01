В Крыму ответили на заявление Меркель о судоходстве в Черноморском бассейне

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Фарватер под Крымским мостом не мешает проходу всех типов судов, которые исторически используют порты Азово-Черноморского бассейна, более того, интенсивность судоходства возросла, сообщил инфоцентр "Крымский мост", комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива. Геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства и эксплуатации моста", — отметили в инфоцентре.
Там добавили, что интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал за 10 месяцев 2018 года выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Кроме того, дополнительное оснащение служб, обеспечивающих безопасность судоходства в Керчь-Еникальском канале, позволило ослабить существовавшие до 2014 года ограничения по допустимой длине судна – до 252 метров вместо 215, говорится в сообщении.
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